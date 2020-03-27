Магазин одежды Анфисы Чеховой оказался на грани закрытия из-за пандемии коронавируса





Ранее Анфиса Чехова с легкостью реализовывала продукцию магазина. Пользователи приобретали товары, не обращая внимания на высокую стоимость. К примеру, цена футболки из магазина ведущей составляет 2 тысячи рублей, а платья – стартует от 10 тысяч. В данное время из-за пандемии коронавируса люди находятся дома, не покупая себе обновок. В связи с этим магазин пребывает на грани закрытия, поскольку практически не осталось средств на покрытие арендной платы. Кроме того, у торговой точки финансовые трудности с выплатой налогов и заработной платы сотрудникам. Пока нет информации, каким образом Анфиса Чехова намеревается разрешить сложившуюся ситуацию.Некоторые знаменитости придумали, как заработать в это нелегкое время. Они начали производить маски, защищающие от вируса, а также приобретать для своих магазинов антисептики, перепродавая их клиентам.