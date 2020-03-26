«Человек-треугольник»: Глафира Тарханова показала поклонникам результат строгой диеты
Известная российская актриса театра и кино Глафира Тарханова показала поклонникам первые результаты своей строгой диеты. Соответствующую публикацию с видеозаписью знаменитость опубликовала на персональной страничке в социальной сети Instagram.
Актриса записала для широкой публики короткий видеоролик, в рамках которого рассказывает, что при соблюдении довольно сурового режима питания у нее сильно худеет лицо. Тарханова даже обратилась к подписчикам с вопросом, следует ли ей продолжать этот эксперимент над собой. «Сижу на жесткой диете и даже думаю, что есть реальный результат. Как вы считаете, нужно ли еще? Может так даже лучше будет. Вон какая стала. Человек-треугольник», - шутит артистка на снятом видео.
Многие поклонники знаменитости высказались против диеты, отметив, что еще больше сбрасывать весь Глафире Тархавновой точно не стоит. «Все у вас прекрасно», «Вы и так хороши, так что не стоит перебарщивать», «Вам не нужно худеть, этого достаточно», - пишут в комментариях взволнованные фанаты.
Актриса записала для широкой публики короткий видеоролик, в рамках которого рассказывает, что при соблюдении довольно сурового режима питания у нее сильно худеет лицо. Тарханова даже обратилась к подписчикам с вопросом, следует ли ей продолжать этот эксперимент над собой. «Сижу на жесткой диете и даже думаю, что есть реальный результат. Как вы считаете, нужно ли еще? Может так даже лучше будет. Вон какая стала. Человек-треугольник», - шутит артистка на снятом видео.
Многие поклонники знаменитости высказались против диеты, отметив, что еще больше сбрасывать весь Глафире Тархавновой точно не стоит. «Все у вас прекрасно», «Вы и так хороши, так что не стоит перебарщивать», «Вам не нужно худеть, этого достаточно», - пишут в комментариях взволнованные фанаты.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:59