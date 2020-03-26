Volkswagen Golf научили общаться с соседями по потоку





В компании Volkswagen разработали новую технологию, которая повышает безопасность на дороге. Специальный модуль Wi-Fi способен обмениваться информацией с соседними машинами, собирая данные об обстановке на дороге. Дальность действия устройства составляет 800 метров, поэтому в любой ситуации водитель будет предупрежден о потенциальной опасности. Функция получила название Volkswagen Car2X. Практические испытания на Volkswagen Golf показали большую эффективность технологии, поэтому автоконцерн намерен внедрить указанные модули во все свои автомобили.В Volkswagen сравнивают новую функцию с разработкой ремней безопасности или воздушных подушек. Эксперты уверены, что Volkswagen Car2X позволит значительно сократить количество аварий на дороге, если все автомобили оборудуют данной технологией. Однако сегодня только Volkswagen внедряет систему связи в свои транспортные средства, поэтому другие автопроизводители должны перенять опыт немецкого бренда и сделать поездку на машине более безопасной.