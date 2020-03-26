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Компания Opel собирается возродить модель Manta в виде электрокара

Компания из Германии Opel вскоре может начать сборку нового электромобиля. Он станет, как предполагается, преемником модификации Manta.
Компания Opel собирается возродить модель Manta в виде электрокара

Первоначально автомобиль инженеры немецкой фирмы выпустили в виде конкурента Opel Carpi в 1970 году, а первое обновление увидело мир уже спустя пять лет. Тогда транспортное средство получило просторный салон и презентабельный внешний вид. «Сердцем» четырехколесной разработки являлся 2,4-литровый агрегат, который генерировал 280 лошадиных сил. Это позволяло Manta принимать участие в ралли.

Существенных подробностей касательно нового автомобиля от руководителей компании Opel не удалось узнать. Согласно одной из версий, машина станет базироваться на платформе CMP и будет функционировать полностью на электрическом моторе. Имеется также вероятность, что проект выйдет на рынок с «телегой» EMP2, а это свидетельствует о схожести с концепт-каром Flextreme GT-E, продемонстрированным еще десять лет назад.

Вероятно также применение полноприводного plug-in гибрида. Некоторые эксперты считают, что созданию электрокара поспособствует соединение в одну группу фирм Fiat Chrysler Automobiles и PSA. В случае подтверждения соответственной информации можно предположить, будто определенные параметры технического характера машина переймет у Maserati. В частности, в салоны поступит автомобиль Opel Manta с механизмом заднего привода.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:12

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