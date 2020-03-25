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СМИ: «АвтоВАЗ» рискует столкнуться с дефицитом запчастей уже через 2 недели

По некоторым данным, отечественный автогигант «АвтоВАЗ» может в скором времени столкнуться с дефицитом запасных частей для своих моделей. Как оказалось, текущих запасов комплектующих для автомобилей на складах предприятия осталось всего на пару недель, пишут СМИ.
СМИ: «АвтоВАЗ» рискует столкнуться с дефицитом запчастей уже через 2 недели

Таким образом, отмечается в сообщениях, концерн в скором времени может остановить работу линии В0 из-за отсутствия силовых установок. Запасных частей недостаточно даже для того, чтобы обеспечить сборку модели Lada Granta, из-за чего ее на данный момент собирают лишь в базовой комплектации. Кроме всего прочего, на этой сборочной линии ведется серийное производство моделей Largus и XRay от Lada, а также Logan и Sandero от французской Renault. По сообщению информационного портала «ГлобалМСК», известно, что запасов для производства данных автомобилей достаточно вплоть до 13 апреля.

Примечательно, что не так давно появились первые известия о том, что компания «АвтоВАЗ» в ближайшем будущем может перевести свои мощности на 4-дневный режим работы.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:54

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