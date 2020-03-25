Стала известной дата выхода новых Toyota Corolla и Venza

В соцсети Instagram недавно появилась информация о двух моделях от Toyota, среди которых числится седан Corolla с приставкой Cross, а также "паркетный" внедорожник Venza. Известно, что японская компания планировала презентовать гибридный кроссовер на автосалоне в Женеве, но организаторы перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса. Теперь же премьеру собираются провести в третьем квартале следующего года.Ранее журналисты сообщали, что будущую серию Toyota Land Cruiser с приставкой «300» представят немного позже. SUV могут презентовать летом 2021 года, вопреки предыдущим планам производителя. Что касается Toyota Camry, то она появится в 2021 году, а смена поколений произойдет в 2024-ом. Наконец, информация о переходе Land Cruiser на кузов утилитарного внедорожника все-таки подтвердилась, но его выход в продажу немного припозднится.