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Стала известной дата выхода новых Toyota Corolla и Venza

Инсайдеры раскрыли дату релиза новых автомобилей от компании Toyota. Речь идет о следующих поколениях Corolla и Venza, которые должны выйти в 2021 году.

В соцсети Instagram недавно появилась информация о двух моделях от Toyota, среди которых числится седан Corolla с приставкой Cross, а также "паркетный" внедорожник Venza. Известно, что японская компания планировала презентовать гибридный кроссовер на автосалоне в Женеве, но организаторы перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса. Теперь же премьеру собираются провести в третьем квартале следующего года.

Ранее журналисты сообщали, что будущую серию Toyota Land Cruiser с приставкой «300» представят немного позже. SUV могут презентовать летом 2021 года, вопреки предыдущим планам производителя. Что касается Toyota Camry, то она появится в 2021 году, а смена поколений произойдет в 2024-ом. Наконец, информация о переходе Land Cruiser на кузов утилитарного внедорожника все-таки подтвердилась, но его выход в продажу немного припозднится.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:46

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