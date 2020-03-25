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Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни

Народная артистка СССР Инна Макарова последние несколько недель проходила лечение в одной из клиник Москвы. Советская актриса скончалась на 94-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни

Как сообщает Наталья Бондарчук, её знаменитая мама, Инна Макарова ушла из жизни в ночь на 25 марта. Причину смерти, а также дату и место для погребения дочь советской артистки не упомянула. Известно, что звезду экрана отправили в госпиталь еще в начале месяца после жалоб на одышку. Актриса долгое время болела, страдая от приступов астмы. Незадолго до кончины матери Бондарчук проинформировала, что знаменитость испытывала провалы в памяти и видела галлюцинации с покойными родственникам. Чтобы не расстраивать пожилую родительницу, наследница именитого режиссёра не пыталась её переубеждать.

Инна Макарова появилась на свет в 1926 году в поселении Тайга Кемеровской области. По окончанию ВГИКа будущая народная артистка запомнилась советскому зрителю по кинолентам «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и «Молодая гвардия». Стоит отметить, что за последнюю картину Макарова удостоилась Сталинской премии первой степени. За свою долгую жизнь она была замужем дважды: за Сергеем Бондарчуком и академиком Михаилом Перельманом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:19

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