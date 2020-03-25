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Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о своей новой роли в фильме «Китобой»

Актриса Кристина Асмус на своей странице в Instagram рассказала поклонникам о своей новой роли в фильме «Китобой». В киноленте она сыграла веб-модель из секс-видеочата. Публикацию она сопроводила «горячими» снимками в разных образах.

Кристина Асмус рассказала поклонникам, что съёмки картины прошли ещё в декабре. Она также поспешила сообщить об отсутствии постельных сцен в фильме. В карусели фотографий актриса предстала в образах и милой скромницы, и женщины-вамп.

«Однако должна вас расстроить, пикантные сцены отсутствуют. Прямо даже обидно», – иронизировала артистка.«Кристина, у вас красивая улыбка», «Очень красивая и талантливая актриса», «Хотел посмотреть, но, если подобных сцен нет, то не буду», «Все образы классные, но локоны шикарные», - прокомментировали фотографии поклонники Критисны Асмус.

Ранее стало известно, актриса Кристина Асмус поделилась с Instagram-аудиторией очередным снимком, на котором была запечатлена топлес, спиной к фотокамере, прикрывая грудь рукой. Кадр звезда комедийного телесериала «Интерны» сопроводила множеством хештегов, которыми посмеялась над самой собой и возможной реакцией общественности на откровенный материал на её странице, а также затронула актуальную ныне тему коронавируса.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:23

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