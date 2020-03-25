Илья Григоренко собирается на проект к звезде «Дом-2» Алине Галимовой





Для Алины Галимовой расставание с Никитой Рудаковым было болезненным, ведь ранее парень не переставал утверждать, что любит девушку без памяти. Более того, он познакомился с ее семьей и утверждал, что намерен жениться на Алине. Сейчас вся эта история уже в прошлом, а участнице реалити-шоу нужно привыкать к новой жизни и искать себе другого спутника жизни.Известно, что подставить свое крепкое мужское плечо готов бывший участник «Дом-2» Илья Григоренко. На данный момент он уже окончательно расстался со своей женой Аленой Ашмариной. Однако парню уже вспомнили, как во время прошлой ссоры со своей семьей он приходил на телестройку, и все закончилось тем, что в канун Нового года он все-таки вернулся к родным. Теперь остается только догадываться, а смогут ли Алина Галимова и Илья Григоренко построить крепкие отношения, ведь как сложится их жизнь, покажет время.