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Илья Григоренко собирается на проект к звезде «Дом-2» Алине Галимовой

Звезда скандального проекта «Дом-2» Алина Галимова очень тяжело переживает расставание с Никитой Рудаковым, который "променял" ее на Викторию Ди. Стало известно, что утешить брюнетку готов экс-участник телестройки Илья Григоренко, который намерен прийти к ней на проект.

Илья Григоренко собирается на проект к звезде «Дом-2» Алине Галимовой

Для Алины Галимовой расставание с Никитой Рудаковым было болезненным, ведь ранее парень не переставал утверждать, что любит девушку без памяти. Более того, он познакомился с ее семьей и утверждал, что намерен жениться на Алине. Сейчас вся эта история уже в прошлом, а участнице реалити-шоу нужно привыкать к новой жизни и искать себе другого спутника жизни.


Известно, что подставить свое крепкое мужское плечо готов бывший участник «Дом-2» Илья Григоренко. На данный момент он уже окончательно расстался со своей женой Аленой Ашмариной. Однако парню уже вспомнили, как во время прошлой ссоры со своей семьей он приходил на телестройку, и все закончилось тем, что в канун Нового года он все-таки вернулся к родным. Теперь остается только догадываться, а смогут ли Алина Галимова и Илья Григоренко построить крепкие отношения, ведь как сложится их жизнь, покажет время.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:01

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