“АвтоВАЗ” запатентовал новую приборную панель для авто Lada
“АвтоВАЗ” оформил патент на новую приборную панель, которую будут устанавливать на моделях марки LADA. Изображение новинки появилось в базе ФИПС.
На просторах Сети обновленный дизайн приборной панели назвали минималистичным. В центральной части, согласно патентным изображениям, расположился относительно небольшой ЖК-дисплей, по бокам имеются крупные круглые спидометр и тахометр, рассчитанные до 180 км/ч и 6 тыс. оборотов соответственно. Под ними находятся указатели температуры охлаждающей жидкости, рядом фиксируется уровень доступного бензина. Не исключается, что новинка будет комплектоваться с модернизированной “Нивой”.
На портале ФИПС также числится патент авторства “АвтоВАЗа”, касающийся рукоятки стояночного тормоза. Он имеет обычный тросовый механизм.
На просторах Сети обновленный дизайн приборной панели назвали минималистичным. В центральной части, согласно патентным изображениям, расположился относительно небольшой ЖК-дисплей, по бокам имеются крупные круглые спидометр и тахометр, рассчитанные до 180 км/ч и 6 тыс. оборотов соответственно. Под ними находятся указатели температуры охлаждающей жидкости, рядом фиксируется уровень доступного бензина. Не исключается, что новинка будет комплектоваться с модернизированной “Нивой”.
На портале ФИПС также числится патент авторства “АвтоВАЗа”, касающийся рукоятки стояночного тормоза. Он имеет обычный тросовый механизм.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:20