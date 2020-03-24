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“АвтоВАЗ” запатентовал новую приборную панель для авто Lada

“АвтоВАЗ” оформил патент на новую приборную панель, которую будут устанавливать на моделях марки LADA. Изображение новинки появилось в базе ФИПС.

На просторах Сети обновленный дизайн приборной панели назвали минималистичным. В центральной части, согласно патентным изображениям, расположился относительно небольшой ЖК-дисплей, по бокам имеются крупные круглые спидометр и тахометр, рассчитанные до 180 км/ч и 6 тыс. оборотов соответственно. Под ними находятся указатели температуры охлаждающей жидкости, рядом фиксируется уровень доступного бензина. Не исключается, что новинка будет комплектоваться с модернизированной “Нивой”.

На портале ФИПС также числится патент авторства “АвтоВАЗа”, касающийся рукоятки стояночного тормоза. Он имеет обычный тросовый механизм.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:20

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