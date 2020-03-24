Меган Маркл может озвучить персонажа в мультсериале "Симпсоны"





С тех пор как принц Гарри и Меган Маркл покинули свои посты в качестве старших членов королевской семьи Великобритании, многие видные деятели задавались вопросом: чем пара займется в дальнейшем. Хотя герцогиня Сассекская неоднократно заявляла о желании заняться благотворительностью, у неё недавно появилась возможность вернутся к актерскому ремеслу. Продюсер "Симпсонов" Эл Джин сообщил в новом интервью британскому изданию, что заинтересован в сотрудничестве с дворянской семьей.Известно, что мультипликатор предложил Меган Маркл озвучить второстепенного героя после того, как принц Гарри проговорился об увлечениях собственной супруги в разговоре с гендиректором Disney Бобом Айгером. Более того, внук королевы Елизаветы II заверил общественность в том, что американская телезвезда проявила интерес к дубляжу после лондонской премьеры фильма "Король Лев". Кроме прочего, Эл Джин опроверг слухи о том, что 31-й сезон сериала "Симпсоны" будет последним.