Дмитрия Айдова обвинили в сдаче матчей в рамках чемпионата Беларуси





Из материалов дела следует, что, находясь в составе вышеупомянутого клуба, Дмитрий Айдов получил более 20 тыс. долларов. За сдачу поединка в рамках высшей лиги с БАТЭ, проходившей еще летом 2018 года, предлагалось вознаграждение в размере 12 тыс. долларов. Еще 10 тыс. в иностранной валюте выступили платой за разгром команды брестским ФК “Динамо” в июне 2018 со счетом 0:6. Следствие пока не выяснило, распределяли ли средства между остальным составом “Гомеля”.Слушания по делу, в котором фигурирует Дмитрий Айдов, проходило в Минске накануне, 23 марта. В России спортсмен в свое время представлял “Арсенал”, “Волгу”, также он успел поиграть за “Торпедо” и “Анжи”.