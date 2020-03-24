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Дмитрия Айдова обвинили в сдаче матчей в рамках чемпионата Беларуси

Дмитрий Айдов оказался причастен к сдаче футбольных матчей в рамках чемпионата Беларуси. В нескольких договорных играх обвиняют “Гомель”, а сумма сделки составила 22 тыс. долларов.
Дмитрия Айдова обвинили в сдаче матчей в рамках чемпионата Беларуси

Из материалов дела следует, что, находясь в составе вышеупомянутого клуба, Дмитрий Айдов получил более 20 тыс. долларов. За сдачу поединка в рамках высшей лиги с БАТЭ, проходившей еще летом 2018 года, предлагалось вознаграждение в размере 12 тыс. долларов. Еще 10 тыс. в иностранной валюте выступили платой за разгром команды брестским ФК “Динамо” в июне 2018 со счетом 0:6. Следствие пока не выяснило, распределяли ли средства между остальным составом “Гомеля”.

Слушания по делу, в котором фигурирует Дмитрий Айдов, проходило в Минске накануне, 23 марта. В России спортсмен в свое время представлял “Арсенал”, “Волгу”, также он успел поиграть за “Торпедо” и “Анжи”.

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Спорт
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:22

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