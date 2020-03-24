Ученые перечислили защищенные от коронавируса места на планете





Одним из самых защищенных мест в мире, где не нужно переживать по поводу пандемии коронавируса, считается Антарктика. В настоящее время в регионе вечной мерзлоты проживает около 1,5 ученых, которые разделены между собой 50 базами. Поскольку на континенте проходит зимний период - возвращение исследователей становится невозможным из-за плохих погодных условий. Также, контакты с внешним миром обычно восстанавливаются в ноябре-декабре, когда вспышка должна уже пойти на спад. Столь же изолированной считается МКС, где проводят регулярные проверки здоровья космонавтов.Подобная ситуация наблюдается и с экипажами субмарин. Ежедневно 110 моряков остаются на борту подводной лодки, что вынуждает их ограничивать любое взаимодействие с окружением, чтобы оставаться незамеченными. При этом, ротация происходит каждые 70 дней. Более интересным случаем могут стать изолированные племена и аборигены, которые активно препятствую любым попыткам общения. Речь идет о 10 тысячах аборигенов, живущих на островах Индийского океана и в горах Новой Гвинеи.