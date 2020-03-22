Эксперты предрекли США потерю лидерства в мире после пандемии
Ведущие мировые эксперты сошлись во мнении, что по окончанию пандемии коронавируса США потеряет былое влияние. Издание Foreign Policy опубликовало прогноз на будущее, в котором учитывается остановка глобализации и рост националистических настроений.
Профессор международных отношений Стивен Уолт, представляющий Гарвардский университет, считает, что коронавирус будет укреплять данный фактор. Правительство разных стран станет принимать меры, направленные на борьбу с кризисом, однако по его окончании некоторые не захотят расставаться с новыми полномочиями.
По мнению эксперта, власть и влияние может перейти с Запада на Восток, поскольку власти Южной Кореи и Сингапура в условиях пандемии смогли верно отреагировать на изменчивую ситуацию и выйти с наименьшими потерями, а Китай допустил ошибки лишь вначале. Мир может стать закрытым, а свобода станет ограничиваться. Директор RIIA Робин Ниблетт считает, что после произошедшего в 2020 году страны не захотят возвращаться к глобализации, вернувшись к соперничеству и национализму. С этим мнением соглашается политолог из Принстонского университета Джон Икенберри.
Научный сотрудник CFR Шэннон О’Нил считает, что страны станут увеличивать стратегические запасы, а прибыльность упадет из-за государственного вмешательства. Представитель IISS Кори Шейк выразил мнение о том, что США потеряют международное лидерство, поскольку власти продемонстрировали эгоизм во время пандемии.
Профессор международных отношений Стивен Уолт, представляющий Гарвардский университет, считает, что коронавирус будет укреплять данный фактор. Правительство разных стран станет принимать меры, направленные на борьбу с кризисом, однако по его окончании некоторые не захотят расставаться с новыми полномочиями.
По мнению эксперта, власть и влияние может перейти с Запада на Восток, поскольку власти Южной Кореи и Сингапура в условиях пандемии смогли верно отреагировать на изменчивую ситуацию и выйти с наименьшими потерями, а Китай допустил ошибки лишь вначале. Мир может стать закрытым, а свобода станет ограничиваться. Директор RIIA Робин Ниблетт считает, что после произошедшего в 2020 году страны не захотят возвращаться к глобализации, вернувшись к соперничеству и национализму. С этим мнением соглашается политолог из Принстонского университета Джон Икенберри.
Научный сотрудник CFR Шэннон О’Нил считает, что страны станут увеличивать стратегические запасы, а прибыльность упадет из-за государственного вмешательства. Представитель IISS Кори Шейк выразил мнение о том, что США потеряют международное лидерство, поскольку власти продемонстрировали эгоизм во время пандемии.