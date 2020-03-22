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Эксперты предрекли США потерю лидерства в мире после пандемии

Ведущие мировые эксперты сошлись во мнении, что по окончанию пандемии коронавируса США потеряет былое влияние. Издание Foreign Policy опубликовало прогноз на будущее, в котором учитывается остановка глобализации и рост националистических настроений.

Профессор международных отношений Стивен Уолт, представляющий Гарвардский университет, считает, что коронавирус будет укреплять данный фактор. Правительство разных стран станет принимать меры, направленные на борьбу с кризисом, однако по его окончании некоторые не захотят расставаться с новыми полномочиями.

По мнению эксперта, власть и влияние может перейти с Запада на Восток, поскольку власти Южной Кореи и Сингапура в условиях пандемии смогли верно отреагировать на изменчивую ситуацию и выйти с наименьшими потерями, а Китай допустил ошибки лишь вначале. Мир может стать закрытым, а свобода станет ограничиваться. Директор RIIA Робин Ниблетт считает, что после произошедшего в 2020 году страны не захотят возвращаться к глобализации, вернувшись к соперничеству и национализму. С этим мнением соглашается политолог из Принстонского университета Джон Икенберри.

Научный сотрудник CFR Шэннон О’Нил считает, что страны станут увеличивать стратегические запасы, а прибыльность упадет из-за государственного вмешательства. Представитель IISS Кори Шейк выразил мнение о том, что США потеряют международное лидерство, поскольку власти продемонстрировали эгоизм во время пандемии.

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Политика / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:30

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