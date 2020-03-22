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Пожар в жилой девятиэтажке унес жизнь пожилого жителя Хабаровска

Вечером минувшей субботы в одном из многоквартирных жилых домов Хабаровска произошел пожар, который унес жизнь пожилого местного жителя. Сообщается, что возгорание было зафиксировано примерно в 16:30 по местному времени.
Пожар в жилой девятиэтажке унес жизнь пожилого жителя Хабаровска

Звонивший на пульт дежурного МЧС очевидец сообщил, что в 9-этажном жилом доме на одной из городских улиц происходит пожар. По указанному гражданином адресу были немедленно направлены расчеты пожарных бригад. Как выяснилось на месте, возгорание произошло в квартире на 9 этаже здания. Сотрудники МЧС оперативно организовали разведку помещений и поиск жильцов, которым требуется их помощь, при этом отмечается, что около сорока жителей подъезда, в котором произошел пожар, сумели эвакуироваться из жилья самостоятельно. Для проникновения в квартиру, которая стала очагом возгорания, огнеборцам пришлось вскрывать дверь. В помещении они обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни. Им оказался 68-летний владелец жилья.

Отмечается, что быстрые, оперативные и слаженные действия сотрудников МЧС позволили полностью локализовать и ликвидировать возгорание менее чем за час. В результате пострадали мебель и другие личные вещи владельца квартиры на общей площади порядка 50 квадратных метров. На данный момент эксперты устанавливают причины возникновения открытого горения.

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Происшествия / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:37

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