Пожар в жилой девятиэтажке унес жизнь пожилого жителя Хабаровска





Звонивший на пульт дежурного МЧС очевидец сообщил, что в 9-этажном жилом доме на одной из городских улиц происходит пожар. По указанному гражданином адресу были немедленно направлены расчеты пожарных бригад. Как выяснилось на месте, возгорание произошло в квартире на 9 этаже здания. Сотрудники МЧС оперативно организовали разведку помещений и поиск жильцов, которым требуется их помощь, при этом отмечается, что около сорока жителей подъезда, в котором произошел пожар, сумели эвакуироваться из жилья самостоятельно. Для проникновения в квартиру, которая стала очагом возгорания, огнеборцам пришлось вскрывать дверь. В помещении они обнаружили пожилого мужчину без признаков жизни. Им оказался 68-летний владелец жилья.Отмечается, что быстрые, оперативные и слаженные действия сотрудников МЧС позволили полностью локализовать и ликвидировать возгорание менее чем за час. В результате пострадали мебель и другие личные вещи владельца квартиры на общей площади порядка 50 квадратных метров. На данный момент эксперты устанавливают причины возникновения открытого горения.