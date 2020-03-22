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Эксперты рассказали, почему мужчины считают ягодицы самой соблазнительной частью женского тела

Как свидетельствуют результаты многочисленных опросов, в рейтинге самых соблазнительных частей женского тела по мнению мужчин лидерство принадлежит именно ягодицам, которые заметно опережают ноги и бюст. Эксперты утверждают, что у этого явления есть вполне логичное объяснение.
Эксперты рассказали, почему мужчины считают ягодицы самой соблазнительной частью женского тела

Отмечается, что женские формы, особенно в нижней части тела, в прежние времена всегда считались объектом для восхищения во всех без исключения культурах мира, что находило свое отражение в искусстве каждого отдельного периода. Как считают ученые, в процессе эволюции для мужчин наиболее привлекательными стали именно те черты, которые могут служить лишним доказательством хорошего состояния здоровья женщины и ее фертильности, то есть, способности зачать потомство. К таким чертам, кроме всего прочего, относятся ухоженная кожа, хорошие зубы и густые волосы. А вот округлые ягодицы вместе с широкими бедрами всегда считались признаком того, что их обладательница способна выносить здоровых наследников. Более того, утверждается, что определяющим значением при этом обладают именно форма и особенности изгиба ягодиц, а вовсе не их размеры.

Примечательно, что даже сами женщины, согласно проведенным ранее опросам, называют самой сексуальной эту же часть мужского тела. Впрочем, они в этом плане руководствуются несколько иными соображениями, которые не лишены «эволюционного» характера. Дело в том, отмечают специалисты, что крепкая округлая мужская «филейная часть», также свидетельствует о хорошем здоровье, большой выносливости и силе ее обладателя.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:06

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