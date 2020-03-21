Ученые обнаружили причинно-следственную связь между острой пищей и ночными кошмарами





В рамках научной работы исследователи провели эксперимент с участием 400 добровольцев. Из них 8,5% жаловались на ночные кошмары и беспокойный сон, который возникал только в том случае, если они ели острую пищу на ночь. Несмотря на пользу пряных продуктов, они действительно активизируют чрезмерную мозговую деятельность и не дают организму полноценно отдохнуть.По словам диетологов, еда, отличающаяся острым вкусом, помогает избавиться от лишнего веса путем снижения аппетита и ускорения обмена веществ. Однако, если человек позволяет себе съесть такие блюда перед сном, организм наоборот быстрее начнет испытывать голод, а головной мозг будет подавать сигналы для пробуждения всех систем органов, в том числе ЦНС.Кроме того, причиной ночных кошмаров и тревожного сна могут быть жирные продукты, которые тяжело перевариваются. Ученые рекомендуют отказаться от любой пищи за три – четыре часа до запланированного отдыха.