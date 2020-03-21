Ученые обнаружили причинно-следственную связь между острой пищей и ночными кошмарами
Зарубежные ученые обнаружили причинно-следственную связь между острой пищей и ночными кошмарами. Как выяснилось в результате проведенных тестов, пряные продукты ускоряют обмен веществ и активизируют мозговую деятельность.
В рамках научной работы исследователи провели эксперимент с участием 400 добровольцев. Из них 8,5% жаловались на ночные кошмары и беспокойный сон, который возникал только в том случае, если они ели острую пищу на ночь. Несмотря на пользу пряных продуктов, они действительно активизируют чрезмерную мозговую деятельность и не дают организму полноценно отдохнуть.
По словам диетологов, еда, отличающаяся острым вкусом, помогает избавиться от лишнего веса путем снижения аппетита и ускорения обмена веществ. Однако, если человек позволяет себе съесть такие блюда перед сном, организм наоборот быстрее начнет испытывать голод, а головной мозг будет подавать сигналы для пробуждения всех систем органов, в том числе ЦНС.
Кроме того, причиной ночных кошмаров и тревожного сна могут быть жирные продукты, которые тяжело перевариваются. Ученые рекомендуют отказаться от любой пищи за три – четыре часа до запланированного отдыха.
В рамках научной работы исследователи провели эксперимент с участием 400 добровольцев. Из них 8,5% жаловались на ночные кошмары и беспокойный сон, который возникал только в том случае, если они ели острую пищу на ночь. Несмотря на пользу пряных продуктов, они действительно активизируют чрезмерную мозговую деятельность и не дают организму полноценно отдохнуть.
По словам диетологов, еда, отличающаяся острым вкусом, помогает избавиться от лишнего веса путем снижения аппетита и ускорения обмена веществ. Однако, если человек позволяет себе съесть такие блюда перед сном, организм наоборот быстрее начнет испытывать голод, а головной мозг будет подавать сигналы для пробуждения всех систем органов, в том числе ЦНС.
Кроме того, причиной ночных кошмаров и тревожного сна могут быть жирные продукты, которые тяжело перевариваются. Ученые рекомендуют отказаться от любой пищи за три – четыре часа до запланированного отдыха.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:17