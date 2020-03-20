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Американские СМИ заявили об опасности попыток превратить Россию в «страну-изгоя»

Запад должен извлечь уроки из попыток изолирования России, которые предпринимались в прошлом и понять, насколько такие действия опасны. С таким заявлением выступили журналисты National Interest – авторитетного американского издания, которое давно известно своими острыми публикациями на тему международных отношений.
Американские СМИ заявили об опасности попыток превратить Россию в «страну-изгоя»

В недавней публикации газеты утверждается, что нынешняя политика западного мира в отношении Москвы очень похожа на попытки превратить СССР в страну-изгоя, которую страны капиталистического лагеря предприняли еще на заре становления Советского государства. В то время Москве удалось выйти из-под удара через Раппальский договор с Германией, что стало ее первой победой на дипломатической арене, уверены авторы материала. Теперь же, после возвращения Крымского полуострова в состав РФ, Запад снова пытается изолировать Россию через экономические санкции, но эти попытки лишь усиливают вероятность скорого возрождения мощнейшего союза между Москвой и Пекином, уверены журналисты.

«Странам Западной Европы и России следует совместно заняться поиском возможностей для дальнейшего укрепления связей, которые могли бы объединить их в рамках общности и дружного континентального товарищества», - заключают эксперты, указывая на тот факт, что добрососедство и коллективные связи должны непременно взять верх на прежними обидами.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:44

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