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Журналист Ханс Ханссон: Пандемия коронавируса привела к началу третьей мировой войны

Журналист Ханс Ханссон уверен, что пандемия коронавируса спровоцировала начало третьей мировой войны. Он объясняет это тем, что границы стран закрываются, что приводит к ухудшению экономической ситуации. Об этом сообщают РИА Новости.

Ханс Ханссон сообщил, что государства одно за другим закрывают границы, прекращаются авиасообщения между странами, обучение переходит в дистанционный режим, закрываются развлекательные заведения. "Судя по всему, мир стал участником одного большого эксперимента ", — заметил журналист. Он также добавляет, подобные методы помогают предотвратить распространение вируса и спасают жизни большому количеству людей, но человечество вряд ли сможет преодолеть последствия сражения с вирусом в экономическом плане.

"На данный момент у нас есть лишь возможность наблюдать, как рушится экономика. Усиливает плохую ситуацию и то, что никому не известно, насколько долго подобное будет продолжаться", — сообщил Ханссон. Он предполагает, что через некоторое время определённые отрасли экономики в различных государствах могут остановиться, большое количество людей останутся без работы, предприятия перестанут существовать. "Швеция не участвовала в войне 200 лет. Однако на данный момент мы стоим на пороге третьей мировой. Слишком необычное сражение против невидимого врага", — подытожил он. Недавно ВОЗ объявила о признании вспышки коронавируса пандемией, являющейся масштабной эпидемией, распространяющейся на большие территории.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:09

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