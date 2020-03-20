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«Волатильность случается»: В Кремле прокомментировали курс рубля

Глава пресс-службы российского президента Дмитрий Песков прокомментировал прессе ситуацию с курсом национальной валюты. По словам представителя Кремля, волатильность в данном случае вызвана сложившимися в мировой экономике обстоятельствами, которые можно сравнить с условиями идеального шторма. Однако, на смену проблемам, утверждает он, всегда приходит стабильность.
«Волатильность случается»: В Кремле прокомментировали курс рубля

«Не стоит клеить ярлыки, основываясь на динамике нескольких дней – это как минимум не очень профессиональный подход. Это краткосрочная волатильность, скачок, разумеется, наблюдать за подобным неприятно. Нам известно, что подобное было спровоцировано неблагоприятной глобальной конъюнктурой, а также рядом эмоциональных эффектов», - заявил Дмитрий Песков, подчеркнув, что правительство и федеральный регулятор принимают оперативные меры.

«Подобная волатильность иногда случается, к примеру, несколько лет тому назад, но ей на смену всегда приходит стабильность, потому что, несмотря на все проблемы, реальные макроэкономические показатели позволяют нам с уверенностью говорить о том, что наступит стабильность», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:11

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