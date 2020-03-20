«Волатильность случается»: В Кремле прокомментировали курс рубля





«Не стоит клеить ярлыки, основываясь на динамике нескольких дней – это как минимум не очень профессиональный подход. Это краткосрочная волатильность, скачок, разумеется, наблюдать за подобным неприятно. Нам известно, что подобное было спровоцировано неблагоприятной глобальной конъюнктурой, а также рядом эмоциональных эффектов», - заявил Дмитрий Песков, подчеркнув, что правительство и федеральный регулятор принимают оперативные меры.«Подобная волатильность иногда случается, к примеру, несколько лет тому назад, но ей на смену всегда приходит стабильность, потому что, несмотря на все проблемы, реальные макроэкономические показатели позволяют нам с уверенностью говорить о том, что наступит стабильность», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.