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«Aston Martin планирует выпустить 7-местную версию модели DBX

Английский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin в 2019 году представил первый британский кроссовер DBX. Однако, по словам вице-президента компании Марерка Райхмана, инженеры уже разрабатывают план семиместной и купе модификаций.
«Aston Martin планирует выпустить 7-местную версию модели DBX

Креативный директор британского концерна сообщил, что сейчас рассматривается возможность расширения модельного ряда, прежде всего, для рынка США и Китая. Скорее всего, Aston Martin разработает на базе DBX удлиненную семиместную версию и четырехдверное купе с покатой крышей. Согласно заявлению Марерка Райхмана, они не видят целесообразности в создании паркетника, потому ожидать появления конкурента для Porsche Macan не стоит. Кроме того, инженеры не будут уменьшать колесную базу, и единственное, что будет видоизменяться – вместимость авто.

По словам вице-президента Aston Martin, успешный опыт реализации паркетников Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley и Ferrari уже показал большой потенциал данного сегмента автомобилей. В то же время ни сроков, ни дат будущего анонса руководители концерна не называют. Но базовая версия DBX будет доступна для приобретения в США к началу лета 2020 года. Стартовая цена модели составит 189 миллионов долларов.

Как известно, британский концерн на данный момент испытывает финансовые трудности, которые уже повлияли на перезапуск дочернего бренда Lagonda. Согласно заявлению креативного директора Aston Martin, они надеются, что продажи DBX значительно улучшат состояние компании, увеличив оборот в 4 раза.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:40

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