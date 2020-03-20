Гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2020 году запустят с борта фрегата «Адмирал Горшков»
Весной 2020 года должен состояться первый испытательный пуск новейшей российской сверхзвуковой ракеты серии «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». В будущем такими ракетами будут вооружены надводные и подводные суда российского флота.
Ракета «Циркон», как сообщает издание «ПолитЭксперт», развивает скорость, которая в 9 раз превышает звуковой порой. Кроме того, в обозримом будущем ракеты этой серии планируется запустить с борта атомной субмарины «Северодвинск», однако эти испытания будут проведены лишь после того, как специалисты проведут несколько тестовых пусков с борта фрегата, сообщается в публикации издания «Слово и дело».
Стоит напомнить, что ракеты серии «Циркон», разработкой которых занимаются специалисты НПО «Машиностроения», являются новейшими отечественными противокорабельными образцами вооружения, способного развивать гиперзвуковую скорость. Дальность действия указанных ракет составляет 350-500 километров.
Ракета «Циркон», как сообщает издание «ПолитЭксперт», развивает скорость, которая в 9 раз превышает звуковой порой. Кроме того, в обозримом будущем ракеты этой серии планируется запустить с борта атомной субмарины «Северодвинск», однако эти испытания будут проведены лишь после того, как специалисты проведут несколько тестовых пусков с борта фрегата, сообщается в публикации издания «Слово и дело».
Стоит напомнить, что ракеты серии «Циркон», разработкой которых занимаются специалисты НПО «Машиностроения», являются новейшими отечественными противокорабельными образцами вооружения, способного развивать гиперзвуковую скорость. Дальность действия указанных ракет составляет 350-500 километров.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:30