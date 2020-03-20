Из-за перехода людей на удаленную работу в России возрос спрос на ноутбуки
В России возрос спрос на ноутбуки, так как по причине распространения на планете коронавируса и связанного с этим карантина многие люди вынуждены были перейти на удалённую работу, то есть трудиться, находясь дома, посредством интернета. Исследователи также отметили: производство техники на территории Китая, первым пострадавшего от COVID-19, на сегодняшний день полностью восстановить не удалось.
Согласно оценке, со 2 по 8 марта в российских магазинах увеличение продаж ноутбуков составило 10 %. Однако уже через неделю данный показатель достиг отметки в 27 %, пишет интернет-портал InfoReactor.
Сетевое издание «ПолитЭксперт» добавляет: дистрибьюторы связывают повышенный спрос на данные портативные устройства, во-первых, с переходом граждан на удалённую работу, а во-вторых, с ростом курса американского доллара, поэтому жители страны стремятся купить гаджеты по действующим ценам.
Согласно оценке, со 2 по 8 марта в российских магазинах увеличение продаж ноутбуков составило 10 %. Однако уже через неделю данный показатель достиг отметки в 27 %, пишет интернет-портал InfoReactor.
Сетевое издание «ПолитЭксперт» добавляет: дистрибьюторы связывают повышенный спрос на данные портативные устройства, во-первых, с переходом граждан на удалённую работу, а во-вторых, с ростом курса американского доллара, поэтому жители страны стремятся купить гаджеты по действующим ценам.
Экономика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:51