Нигерия планирует повысить суточную добычу нефти на 700 тыс. баррелей





По информации экспертов, производительность нефти в Нигерии, учитывая конденсат, составляет более 2,5 миллионов баррелей в сутки. Власти намерены продлить действие соглашения ОПЕК+. Об этом планируют договориться с Россией и Саудовской Аравией.В данное время страна начинает повышение производства во время истечения срока действия соглашения, регулирующего добычу. Ранее страны, входящие в ОПЕК+, провалили переговоры, вследствие чего упали мировые цены на нефть. После этого крупнейшие биржи потеряли свои котировки. В связи со снижением стоимости нефти наблюдается подорожание доллара относительно рубля. Действие всех ограничений по добыче нефти прекратится с 1 апреля.Нигерия входит в ОПЕК и добывает наибольшее количество нефти в Африке. В прошлом месяце суточная норма добычи нефти из основных месторождений, расположенных на юге страны и морском шельфе, составляла 1,8 млн. баррелей.