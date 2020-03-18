Министерство промышленности и торговли РФ договорилось с магазинами о стабильных ценах на продукты
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации договорилось с торговыми марками и сетями магазинов о стабильных ценах на продукты. По словам заместителя главы ведомства Виктора Вертуханова, рителейры не будут значительно повышать стоимость на товары отечественного производства.
На фоне обвала фондового рынка и напряженной ситуацией с пандемией коронавируса граждане России беспокоятся на счет дефицита товаров первой необходимости и повышения цен на продукты питания. Однако представители федеральных органов исполнительной власти, в частности Министерство сельского хозяйства и ФАС, заявили, что они не дают отечественным производителям разрешение на подъем цен. Кроме того, Минпромторг уже провел работу с сотрудниками сетевого маркетинга и ритейлерами розничной торговли.
По словам Виктора Вертуханова, учитывая обесценивание валюты по отношению к евро и доллару, потребители могут наблюдать повышение цен, но либо очень незначительное, либо на определенные группы товаров импортного производства.
Кроме того, директор «Роспродсоюза» заявил, что дефицита продуктов питания в супермаркетах России «нет и не будет».
На фоне обвала фондового рынка и напряженной ситуацией с пандемией коронавируса граждане России беспокоятся на счет дефицита товаров первой необходимости и повышения цен на продукты питания. Однако представители федеральных органов исполнительной власти, в частности Министерство сельского хозяйства и ФАС, заявили, что они не дают отечественным производителям разрешение на подъем цен. Кроме того, Минпромторг уже провел работу с сотрудниками сетевого маркетинга и ритейлерами розничной торговли.
По словам Виктора Вертуханова, учитывая обесценивание валюты по отношению к евро и доллару, потребители могут наблюдать повышение цен, но либо очень незначительное, либо на определенные группы товаров импортного производства.
Кроме того, директор «Роспродсоюза» заявил, что дефицита продуктов питания в супермаркетах России «нет и не будет».
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:42