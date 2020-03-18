Глава Сбербанка рассказал о "наиболее экстремальном сценарии" кризиса в РФ





Герман Греф считает, что даже если наступит "наиболее экстремальный сценарий", Сбербанк и его клиенты никак не пострадают. По словам государственного деятеля, при реализации самого жёсткого прогноза стоимость нефти упадёт до 20 условных единиц за баррель, курс рубля снизится до 100 рублей за доллар, кроме того, возможен ряд макроэкономических сдвигов.Как передают "Ведомости", Греф заявил, что банк сможет сохранить прибыльность, а наступление наихудшего прогноза вызовет давление на капитал. Бывший министр экономического развития и торговли РФ добавил, что кризис оказался более масштабным, чем казалось вначале, тем не менее, власти всех стран борются с его последствиями.