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Глава Сбербанка рассказал о "наиболее экстремальном сценарии" кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал о "наиболее экстремальном сценарии" кризиса в РФ. По его словам, ситуация с пандемией коронавируса может существенно повлиять на российскую экономику.
Глава Сбербанка рассказал о "наиболее экстремальном сценарии" кризиса в РФ

Герман Греф считает, что даже если наступит "наиболее экстремальный сценарий", Сбербанк и его клиенты никак не пострадают. По словам государственного деятеля, при реализации самого жёсткого прогноза стоимость нефти упадёт до 20 условных единиц за баррель, курс рубля снизится до 100 рублей за доллар, кроме того, возможен ряд макроэкономических сдвигов.

Как передают "Ведомости", Греф заявил, что банк сможет сохранить прибыльность, а наступление наихудшего прогноза вызовет давление на капитал. Бывший министр экономического развития и торговли РФ добавил, что кризис оказался более масштабным, чем казалось вначале, тем не менее, власти всех стран борются с его последствиями.

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Политика / Главные новости
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 11:20

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