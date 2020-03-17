Британец заразился коронавирусом во время поездки в Италию с любовницей





Известно, что недавно 30-летний успешный предприниматель из Великобритании отправился в Италию вместе с любовницей на несколько дней. Своей жене он сказал, что уехал в другой город по рабочим вопросам, поэтому она до сих пор остается в неведении, избрав самоизоляцию в особняке на севере страны. Собственное состояние он объяснил тем, что его заразили во время командировки. Пациент описал ситуацию медикам, которые выяснили, что страх разоблачения в связи с любовницей у него преобладает над страхом умереть от коронавируса. Также бизнесмен отказался сообщать имя своей избранницы.Пациента порадовало только то, что он успел вернуться в страну до того, как все рейсы были отменены. В противном случае это потребовало бы тяжелого объяснения с женой.