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Житель Индии сжег питона из мести за съеденного рептилией «любимца»

Житель Индии не смог смириться с тем, что питон съел его любимого козла. В качестве мести, мужчина и его подельники сожгли рептилию.

Теперь уроженец штата Тамилнад и его приятели, которые являлись соучастниками преступления, могут попасть в тюрьму. Как сообщает издание The New Indian Express, мужчины нарушили закон о защите дикой природы и должны понести за это наказание.

Как стало известно после проведения небольшого расследования, причиной произошедшему послужило то, что питон съел козла одного из местных жителей. Индиец заметил рептилию, поглощающую его «любимца» у берегов реки Майиладутурай, и поспешил на помощь, однако было слишком поздно.

Так как животное уже умерло, житель Тамилнада решил просто отомстить питону за соего «любимца». В результате мужчина и его подельники отрубили рептилии голову, после чего сожгли ее тело.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:38

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