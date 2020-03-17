Житель Индии сжег питона из мести за съеденного рептилией «любимца»





Теперь уроженец штата Тамилнад и его приятели, которые являлись соучастниками преступления, могут попасть в тюрьму. Как сообщает издание The New Indian Express, мужчины нарушили закон о защите дикой природы и должны понести за это наказание.Как стало известно после проведения небольшого расследования, причиной произошедшему послужило то, что питон съел козла одного из местных жителей. Индиец заметил рептилию, поглощающую его «любимца» у берегов реки Майиладутурай, и поспешил на помощь, однако было слишком поздно.Так как животное уже умерло, житель Тамилнада решил просто отомстить питону за соего «любимца». В результате мужчина и его подельники отрубили рептилии голову, после чего сожгли ее тело.