Меган Маркл и принц Гарри оказались "в ловушке" из-за коронавируса

Меган Маркл и принц Гарри воссоединились чуть ли не в последний миг. Первой в Ванкувер отправилась герцогиня Сассекская, а несколько дней назад к ней прилетел супруг. Сыну принцессы Дианы пришлось ненадолго остаться в Великобритании, чтобы обсудить детали переезда. По словам инсайдеров, процесс отречения от британской королевской семьи займёт больше времени, чем планировалось изначально. Вследствие этого ситуация становится сложнее. Премьер-министр Канады решил ограничить сообщения между странами с целью обезопасить граждан от коронавируса, и непонятно, когда принц Гарри вновь вернётся домой.Как рассказал таблоиду The Sun источник, приближённый к паре, герцоги Сассекские «угодили в ловушку» из-за пандемии. Внук королевы Елизаветы II теперь гораздо больше изолирован от родственников и тяжелее переносит это, особенно учитывая тот факт, что поездка в Великобританию выдалась не самой приятной. Принц Уильям решил игнорировать брата, что в итоге накалило обстановку в семье. Меган Маркл сочла сложившуюся ситуацию неподобающей. Члены королевской семьи холодно отнеслись к ней и мужу, заставив убедиться в правильности принятого решения. Наряду с этим супруги дали обещание прилететь вновь летом, взяв с собой сына Арчи.