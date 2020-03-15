В небе над Сан-Франциско жители заметили "статую Христа-Искупителя"





В соцсетях недавно начали распространятся снимки и видеоролики, которые запечатлели появление в небе над Сан-Франциско "статуи Христа-Искупителя". На первый взгляд этот силуэт действительно можно принять за известное во всем мире бразильское сооружение. Но, природа феномена оказалась более прозаичной: местные жители могли наблюдать оптическую иллюзию, известную как фата-моргана. Она придала необычную форму обычному калифорнийскому маяку.Известно, что маяк находится на островах Фараллон в Сан-Франциско. Ученые поспешили заверить пользователей Сети, что этому явлению есть вполне здравое объяснение. Фата-моргана часто проявляется на морском горизонте из-за чередующихся слоев воздуха различной плотности, которые дают зеркальные отражения. Последние способны искажать отдаленные объекты, которые становятся похожи на корабли или иные здания. Стоит отметить, что этот тип миража послужил основой для легенды о Летучем голландце.