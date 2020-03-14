Ученые выяснили, в какой части мозга зарождается чувство страха





Американским специалистам удалось выяснить, что в момент стресса гипокамп в мозге реагирует на контекст и записывает его в память, в это же время миндалина в качестве реакции на изменения приводит в готовность полный набор защитных функций, в числе которых значится и чувство страха. В ходе проведенных экспериментом было установлено, что ассоциативная память обо всех пережитых психологических потрясениях и травмах формируется через нейронную связь именно этих участков головного мозга, а при ее искусственном ослаблении страх может быть стерт из сознания. Как оказалось, «паять страха» работает довольно просто. Человек запоминает любое травмирующее его событие и в будущем начинает старательно избегать их повторения. К примеру, после ДТП некоторые люди начинают бояться автомобилей. Происходит это по той причине, что в момент столкновения транспортных средств мозг успевает обработать все входящие данные, которые поступают от органов сенсорики. Эти данные в сознании складываются в «контекст». Когда механизм «памяти страха» становится неконтролируемым, возникает так называемый ПТСР или посттравматический синдром, которым часто страдают военные, побывавшие в эпицентре боевых действий, люди пережившие серьезные катастрофы, теракты и прочее.У пациентов с данным синдромом, отмечают ученые, даже самые незначительные детали, которые могут отдаленно напоминать о пережитом ими в прошлом, способны спровоцировать серьезные нарушения в виде кошмаров, бессонницы, тревожных состояний и депрессии. И сохраняться такие состояния могут даже спустя десятилетия после самого инцидента. Как рассчитывают ученые, их открытие в будущем поможет продвинуться в создании более эффективных методов лечения посттравматического расстройства.