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Курс валют на 13.03.2020

Мировые цены на нефть пошли вверх после рекордного обвала

Мировые цены не нефть после рекордного обрушения 9 марта, 13 марта в ходе торгов начали постепенно отыгрывать утраченные позиции. Так, еще 12 марта падение нефтяных котировок продолжалось, однако уже утром 13-го числа ситуация изменилась.

Согласно данным Лондонской биржи, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent преодолела отметку в 34 доллара за баррель, что почти на 3% выше цен минувшего дня. Впрочем, ближе ко второй половине утра рост цен на нефть немного замедлился. Растет и нефть марки WTI, в пике ее ценник 13 марта достигал отметки в 32,53 доллара за баррель, что также свидетельствует о 3,3-процентном росте в сравнении с закрытием торгов днем ранее.

Стоит напомнить, что рекордное падение мировых цен на нефть началось после того, как страны ОПЕК+ не смогли в очередной раз договориться о сохранении сделки по ограничению объемов добычи сырья, а Россия, и вовсе, объявила о выходе из этого формата. В результате с открытием торгов 9 марта «черное золото» обрушилось в цене почти на треть.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:14

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