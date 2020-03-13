Мировые цены на нефть пошли вверх после рекордного обвала





Согласно данным Лондонской биржи, стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent преодолела отметку в 34 доллара за баррель, что почти на 3% выше цен минувшего дня. Впрочем, ближе ко второй половине утра рост цен на нефть немного замедлился. Растет и нефть марки WTI, в пике ее ценник 13 марта достигал отметки в 32,53 доллара за баррель, что также свидетельствует о 3,3-процентном росте в сравнении с закрытием торгов днем ранее.Стоит напомнить, что рекордное падение мировых цен на нефть началось после того, как страны ОПЕК+ не смогли в очередной раз договориться о сохранении сделки по ограничению объемов добычи сырья, а Россия, и вовсе, объявила о выходе из этого формата. В результате с открытием торгов 9 марта «черное золото» обрушилось в цене почти на треть.