Музыкальный трек Uno группы Little Big стал самым популярным на YouTube среди клипов «Евровидения-2020»

Клип "Uno" появился на официальном YouTube-канале «Евровидения-2020» 12-го марта 2020 года. Спустя 12 часов после публикации видеоролик занял первую позицию среди наиболее популярных песен музыкального конкурса. Группе Little Big удалось опередить предыдущего лидера – трек от украинских исполнителей Go_A, удерживающий ТОП-позицию с одним миллионом просмотров на протяжении последнего месяца.Как известно, российская панк-рэйв группа впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип "Every Day I’m Drinking" на YouTube, превратившийся в вирусных хит того времени. По словам музыкантов, их популярность объясняется сатирической подачей, которая делает ставку не только на песню и ее слова, но также на шоу и зрительный ряд.Об участии Little Big на «Евровидение-2020» в качестве представителей России было объявлено 2-го марта 2020 года на "Первом канале".