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Музыкальный трек Uno группы Little Big стал самым популярным на YouTube среди клипов «Евровидения-2020»

Музыкальный трек "Uno" группы Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе, стал самым популярным на YouTube среди клипов «Евровидения-2020». Видеоролик, опубликованный каналом Eurovision Song Contest, всего за сутки собрал более 1,085 миллиона просмотров.
Музыкальный трек Uno группы Little Big стал самым популярным на YouTube среди клипов «Евровидения-2020»

Клип "Uno" появился на официальном YouTube-канале «Евровидения-2020» 12-го марта 2020 года. Спустя 12 часов после публикации видеоролик занял первую позицию среди наиболее популярных песен музыкального конкурса. Группе Little Big удалось опередить предыдущего лидера – трек от украинских исполнителей Go_A, удерживающий ТОП-позицию с одним миллионом просмотров на протяжении последнего месяца.

Как известно, российская панк-рэйв группа впервые заявила о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип "Every Day I’m Drinking" на YouTube, превратившийся в вирусных хит того времени. По словам музыкантов, их популярность объясняется сатирической подачей, которая делает ставку не только на песню и ее слова, но также на шоу и зрительный ряд.

Об участии Little Big на «Евровидение-2020» в качестве представителей России было объявлено 2-го марта 2020 года на "Первом канале".

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:32

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