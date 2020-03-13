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Стартовали продажи Oppo Find X2 и Find X2 Pro

Компания Oppo запустила продажи недавно представленных флагманов Find X2 и Find X2 Pro. Примечательно, что смартфон, несмотря на довольно высокий ценник порядка 1000 долларов США, довольно быстро стал настоящим хитом продаж.
Стартовали продажи Oppo Find X2 и Find X2 Pro

Пока продажи новинок стартовали лишь в Китае. При этом, ценник за топовое исполнение модели Орро Find X2 Pro с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти составляет 995 долларов. Несмотря на это, вся стартовая партия подготовленных компанией к продаже устройств была полностью распродана за несколько часов, о чем рассказал вице-президент Oppo Шеен Йирен. Теперь, как шутит топ-менеджер бренда, ему придется самому отправиться на завод и помогать в сборке новой партии, чтобы она как можно скорее добралась до складов. Впрочем, никто не сообщает о том, каким был объем стартовой партии.

Стоит напомнить, что топовая версия смартфона Oppo Find X2 Pro работает на базе SoC Ытфзвкфпщт 865 и оснащается 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1440+. Кроме того, экран устройства может похвастать частотой развертки в 120 Гц. Модуль основной камеры включает в себя три датчика с максимальным разрешением 48 Мп, а также имеет 10-кратный гибридный зум. Не отстает от этих показателей и 32-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость встроенной АКБ составляет 4260 мАч, на борту присутствует чип NFC, а само устройство защищено от влаги и пыли по стандарту IP68.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:42

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