АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, что микробы могут повлиять на желание выйти на…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

В Екатеринбурге умерла после того, как её два дня лечили в коридоре

Житель Екатеринбурга обвинил местных врачей в халатности и неоказании медпомощи его жене. Пациентка умерла после того, как её два дня лечили в коридоре.

По предварительной информации, 30-летнюю жительницу Екатеринбурга госпитализировали в городскую больницу с подозрением на панкреатит. Вскоре её выселили из палаты в коридор, поскольку другие больные жаловались на громкие крики пациентки. Её супруг несколько дней требовал перевести жену в реанимационное отделение. Врачи же сообщали, что женщина кричала якобы не от боли, а от "возбужденного состояния". Впоследствии она умерла, несмотря на усилия медработников.

Муж покойной заподозрил специалистов в ненадлежащем исполнении своих медицинских обязанностей, поэтому решил обратиться с заявлением в Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что этим делом также заинтересовалась прокуратура, которая инициировала проверку в госпитале. По результатам экспертизы будет установлена точная причина смерти, и в случае необходимости виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Стоит отметить, что сотрудники больницы отказались от комментариев по этому поводу.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сорвавшийся с горы альпинист выжил после падения со 180-метровой…
Наоми Кэмпбелл надела обтягивающее платье на голое тело для новой…
Врачи: Снизить риск заражения коронавирусом поможет стирка вещей при температуре выше 30…
Ученые выяснили, что микробы могут повлиять на желание выйти на…
Meizu 16T и Meizu 17 готовятся к выходу в продажу в ближайшее…
Михаил Мишустин: Экономика России находится под…
Актрису Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция во время съемок…
Исследования показали, что новый коронавирус живет на поверхностях до трех…
Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с…
Невеста Киану Ривз Александра Грант рассказала о романе с актером: "У меня рост 184 сантиметра и седые…
Эксперты: Первой целью России в Третьей мировой войне станет…
В Екатеринбурге умерла после того, как её два дня лечили в…
Анна Заворотнюк: «Мы идем на поправку и все будет…
В Москве ребенок умер после падения из…
Россиян предупредили о возможном увеличении ставок по…
Курс евро впервые за четыре года превысил 84…
Составлен ТОП-5 главных премьер фильмов марта 2020…
Настасья Самбурская снялась в откровенной фотосессии для…
В сети показали странный тюнинг «Жигулей» в стиле боевика «Безумный Макс: Дорога…
В Сети на фото показали 180-мм пушки С-23, использующиеся в…
В Приамурье подросток ранил двоих учеников во время стрельбы в…
Агата Муцениеце рассказала, как далось ей решение о разводе с Павлом Прилучным: "Как прыжок в…
Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников фотографией в…
Политолог Майкл Кофман спрогнозировал исход боев между Россией и Турцией в…
«Пять лет мы боремся за возвращение Алеши к нормальной жизни»: Мама Алексея Янина рассказала о состоянии парализованного…
В Сети появились снимки с тест-драйва обновленного Fiat…
Медики рассказали о продуктах, убивающих раковые…
Эксперты рассказали, каким образом автодилеры обманывают…
Просмотреть все новости