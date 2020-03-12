В Екатеринбурге умерла после того, как её два дня лечили в коридоре





По предварительной информации, 30-летнюю жительницу Екатеринбурга госпитализировали в городскую больницу с подозрением на панкреатит. Вскоре её выселили из палаты в коридор, поскольку другие больные жаловались на громкие крики пациентки. Её супруг несколько дней требовал перевести жену в реанимационное отделение. Врачи же сообщали, что женщина кричала якобы не от боли, а от "возбужденного состояния". Впоследствии она умерла, несмотря на усилия медработников.Муж покойной заподозрил специалистов в ненадлежащем исполнении своих медицинских обязанностей, поэтому решил обратиться с заявлением в Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что этим делом также заинтересовалась прокуратура, которая инициировала проверку в госпитале. По результатам экспертизы будет установлена точная причина смерти, и в случае необходимости виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Стоит отметить, что сотрудники больницы отказались от комментариев по этому поводу.