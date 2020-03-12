В Екатеринбурге на детской площадке тяжело ранили женщину





Во дворе в микрорайоне Светлом произошла конфликтная ситуация, которая закончилась госпитализацией одного из участвующих в ссоре. Из слов очевидцев, женщину 40-ка лет ранили, и сейчас она в больнице. О причинах конфликта пока информации нет.Как сообщает пресс-служба МВД по Екатеринбургу, был задержан сосед пострадавшей. Обстановку происшествия выясняют сотрудники полиции, которые начали опрос соседей и ищут очевидцев.