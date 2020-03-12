Специалисты рассказали, какие медтовары подорожают из-за ослабления рубля





Глава координационного совета РААС Евгений Нифантьев предупредил россиян, что в скором времени может подорожать медицинская техника импортного производства. В частности, рост цен затронет тонометры, термометры, ингаляторы и иные приспособления. Эксперты отмечают, что хотя расчет их стоимости зависит от курса доллара и евро, не все привозные товары пострадают от ослабления рубля. Это касается около 40% объема всех препаратов, реализуемых в аптеках, которые находятся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных веществ.Их ценники фиксируются постановлением властей, поэтому уязвимые категории граждан не заметят особых перемен на фармацевтическом рынке. Более того, производители лекарств намерены сдерживать скачки стоимости, вне зависимости от того, «импортные ли субстанции». Причиной подобной девальвации национальной валюты стало резкое падение мировых цен на нефть. Последнее, в свою очередь, спровоцировано сокращением спроса из-за пандемии коронавируса и разрывом договоренности РФ с ОПЕК об ограничении добычи.