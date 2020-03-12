АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Авокадо защищает людей с избыточным весом от снижения когнитивных…
EUR 81.02 USD 71.47
Курс валют на 12.03.2020

Специалисты рассказали, какие медтовары подорожают из-за ослабления рубля

Российские специалисты сообщают, что девальвация национальной валюты не должна привести к резкому скачку цен на лекарства. Все же, определенные медтовары подорожают из-за ослабления рубля.

Глава координационного совета РААС Евгений Нифантьев предупредил россиян, что в скором времени может подорожать медицинская техника импортного производства. В частности, рост цен затронет тонометры, термометры, ингаляторы и иные приспособления. Эксперты отмечают, что хотя расчет их стоимости зависит от курса доллара и евро, не все привозные товары пострадают от ослабления рубля. Это касается около 40% объема всех препаратов, реализуемых в аптеках, которые находятся в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных веществ.

Их ценники фиксируются постановлением властей, поэтому уязвимые категории граждан не заметят особых перемен на фармацевтическом рынке. Более того, производители лекарств намерены сдерживать скачки стоимости, вне зависимости от того, «импортные ли субстанции». Причиной подобной девальвации национальной валюты стало резкое падение мировых цен на нефть. Последнее, в свою очередь, спровоцировано сокращением спроса из-за пандемии коронавируса и разрывом договоренности РФ с ОПЕК об ограничении добычи.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты представили ТОП-3 "доживших" до наших дней ценных мотоциклов…
Опрос ВЦИОМ показал, что женщины видят сны чаще…
Специалисты рассказали, какие медтовары подорожают из-за ослабления…
Мама звезды "Дом-2" Саши Черно публично извинилась перед ней, но не уточняла за…
В Минэнерго сообщили, когда цены на нефть поднимутся до 40-45…
В Греции зафиксирована первая смерть от…
Экономист Джесси Коломбо предсказал новый мировой финансовый…
Постройневшая Елена Степаненко в рваных джинсах и косухе высмеяла развод: "И похудевшая и не…
Футболист Дмитрий Тарасов назвал дочь так же, как зовут собаку ведущей «Дом-2» Ольги…
Компания Microsoft вернет отмененную функцию в 10-й версии ОС…
Эксперты рассказали, как падение рубля скажется на…
Ученые раскрыли новые факты о…
В РФ стартовала продажа флагманской серии смартфонов Samsung Galaxy…
Бюджетный седан Baojun RC-5 показали на официальных фото до…
Ученые установили причину рецидивов…
Людмила Гурченко плакала после рождения внука из-за нежелания становится…
Известный блогер признался Собчак в попытке сняться в фильмах для…
Российский федиатр Федор Катасонов сообщил о переходе коронавируса в…
Смартфоны Android дешевеют вдвое быстрее, чем…
Дед Юлии Высоцкой был против ее брака с Андреем…
Наталия Власова обвинила отца во лжи после программы Малахова: «Неправдой было практически…
«Женственность у меня в крови» : Евгения Феофилактова рассказала о своей…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина показала фигуру в открытом…
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов: Признаки грядущего спада цен на нефть…
Звезда "Дом-2" Виктория Романец рассказала о знакомстве с Антоном…
Ученые раскрыли влияние кофе на женский…
Максим Галкин разыграл маму рэпера Паши Техника в эфире шоу…
Эдгар Запашный назвал три причины, почему предложение продлить президентский срок не…
Просмотреть все новости