Экономист Джесси Коломбо предсказал новый мировой финансовый кризис





В частности, он смог распознать надувшийся долговой пузырь, охвативший рынок недвижимости в США и в итоге спровоцировавший кризис 12 лет назад. В настоящее время общий объем долговых обязательств в разных сегментах экономики, например, по ценным бумагам или на рынке недвижимости Европы, вырос почти на 100 трлн долларов. Ситуация может стать критической в любой момент, поскольку мир уже находился на финальных стадиях спада экономики, а коронавирус стал “ударом ниже пояса”.Пандемия, нарушившая глобальную деловую активность в последние недели, может послужить своего рода спусковым механизмом кризиса, который имеет большие шансы оказаться гораздо существеннее предыдущего. Издание Independent отмечает, что ситуация ухудшилась в связи с развалом сделки ОПЕК+ 6 марта, после чего последовал обвал цен на нефть.