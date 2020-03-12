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Курс валют на 12.03.2020

Экономист Джесси Коломбо предсказал новый мировой финансовый кризис

В США предсказывают мировой экономический кризис, способный стать масштабнее предыдущего. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Джесси Коломбо, он среди первых указал на крах экономики в 2008 году.

В частности, он смог распознать надувшийся долговой пузырь, охвативший рынок недвижимости в США и в итоге спровоцировавший кризис 12 лет назад. В настоящее время общий объем долговых обязательств в разных сегментах экономики, например, по ценным бумагам или на рынке недвижимости Европы, вырос почти на 100 трлн долларов. Ситуация может стать критической в любой момент, поскольку мир уже находился на финальных стадиях спада экономики, а коронавирус стал “ударом ниже пояса”.

Пандемия, нарушившая глобальную деловую активность в последние недели, может послужить своего рода спусковым механизмом кризиса, который имеет большие шансы оказаться гораздо существеннее предыдущего. Издание Independent отмечает, что ситуация ухудшилась в связи с развалом сделки ОПЕК+ 6 марта, после чего последовал обвал цен на нефть.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:21

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