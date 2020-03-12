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Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина показала фигуру в открытом купальнике

Телеведущая Ксения Бородина с размахом отметила свой день рождения, а потом доказала, что праздник не нанес урона её фигуре.
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина показала фигуру в открытом купальнике

В Международный женский день Бородина в кругу своих друзей праздновала свой 37-й день рождения. Местом торжества стал горнолыжный курорт Куршавель во французских Альпах. Под вечеринку компания арендовала террасу одного из многочисленных ресторанов, а после празднования переместилась в ночной клуб. Весь день ведущая не откладывала свой смартфон, а снимала фотографии и делала видео, которыми делилась со своими подписчиками.

Для друзей Бородина закатила настоящий пир. На столе были морепродукты, различные виды мяса, сыры, дорогое шампанское и огромный торт в виде рыбьего хвоста. При виде этого великолепия Ксения не ограничивала себя в еде и после такого количества съеденного обязана была приобрести несколько лишних килограммов.

Чтобы доказать поклонникам, что ущерба для её фигуры не произошло, телеведущая разместила на своей странице в Instagram фото. Для позирования Ксения Бородина выбрала открытый купальник и вышла на балкон своего номера. Фотография на фоне заснеженных Альп подтвердила идеальную фигуру телеведущей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:54

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