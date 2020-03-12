Вице-премьер РФ Андрей Белоусов: Признаки грядущего спада цен на нефть отсутствуют
Вице-премьер Российской Федерации и ученый-экономист Андрей Белоусов заявил, что признаки грядущего спада цен на нефть в 2020 году отсутствуют. По словам политического деятеля, ситуация с обвалом фондового рынка страны развивается по ожидаемому сценарию.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в интервью журналистам сообщил, что государственная экономика на данный момент «идет по относительно положительному коридору». Если статистический финансовый показатель на рынке нефти будет стабильным, на сколько это возможно, угроза второй волны, вероятнее всего, нивелируется.
В то же время российские аналитики прогнозируют новый финансовый кризис на фоне значительно снижения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, который усугубляется ценовым давлением, вследствие сорванной сделки с OPEC. Разделяют их мнение и зарубежные коллеги, которые уже предупредили Россию о надвигающейся катастрофе фондового рынка.
Как известно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности страны пережить ослабление рубля и волатильность нефти, так как Владимир Путин заранее предусмотрел «запас прочности».
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации в интервью журналистам сообщил, что государственная экономика на данный момент «идет по относительно положительному коридору». Если статистический финансовый показатель на рынке нефти будет стабильным, на сколько это возможно, угроза второй волны, вероятнее всего, нивелируется.
В то же время российские аналитики прогнозируют новый финансовый кризис на фоне значительно снижения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, который усугубляется ценовым давлением, вследствие сорванной сделки с OPEC. Разделяют их мнение и зарубежные коллеги, которые уже предупредили Россию о надвигающейся катастрофе фондового рынка.
Как известно, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности страны пережить ослабление рубля и волатильность нефти, так как Владимир Путин заранее предусмотрел «запас прочности».
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:44