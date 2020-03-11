Ученые назвали лед идеальным топливом для термоядерного реактора
Американские ученые из Принстонского университета установили, что лед является отличным топливом для экспериментального термоядерного реактора. Соответствующая статья размещена в журнале Nuclear Fusion.
Во время исследования физики спроектировали специальную ледяное устройство в качестве замены газовым инжекторам. Этот аппарат способен разгонять микроскопические гранулы льда до скорости 1 км/с. После данного процесса гранулы попадают в активную зону ректора, разлагаясь в нем на составные части, принимающие участие в синтезе ядер. По мнению экспертов, этот вид топлива способствует увеличению продуктивности токамака.
Согласно недавно появившейся информации, к 2030 году российские ученые могут создать гибридный термоядерный реактор. Автором этой идеи является физик Игорь Курчатов.
Во время исследования физики спроектировали специальную ледяное устройство в качестве замены газовым инжекторам. Этот аппарат способен разгонять микроскопические гранулы льда до скорости 1 км/с. После данного процесса гранулы попадают в активную зону ректора, разлагаясь в нем на составные части, принимающие участие в синтезе ядер. По мнению экспертов, этот вид топлива способствует увеличению продуктивности токамака.
Согласно недавно появившейся информации, к 2030 году российские ученые могут создать гибридный термоядерный реактор. Автором этой идеи является физик Игорь Курчатов.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:28