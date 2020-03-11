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Ученые назвали лед идеальным топливом для термоядерного реактора

Американские ученые из Принстонского университета установили, что лед является отличным топливом для экспериментального термоядерного реактора. Соответствующая статья размещена в журнале Nuclear Fusion.

Во время исследования физики спроектировали специальную ледяное устройство в качестве замены газовым инжекторам. Этот аппарат способен разгонять микроскопические гранулы льда до скорости 1 км/с. После данного процесса гранулы попадают в активную зону ректора, разлагаясь в нем на составные части, принимающие участие в синтезе ядер. По мнению экспертов, этот вид топлива способствует увеличению продуктивности токамака.

Согласно недавно появившейся информации, к 2030 году российские ученые могут создать гибридный термоядерный реактор. Автором этой идеи является физик Игорь Курчатов.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:28

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