Ученые назвали лед идеальным топливом для термоядерного реактора





Во время исследования физики спроектировали специальную ледяное устройство в качестве замены газовым инжекторам. Этот аппарат способен разгонять микроскопические гранулы льда до скорости 1 км/с. После данного процесса гранулы попадают в активную зону ректора, разлагаясь в нем на составные части, принимающие участие в синтезе ядер. По мнению экспертов, этот вид топлива способствует увеличению продуктивности токамака.Согласно недавно появившейся информации, к 2030 году российские ученые могут создать гибридный термоядерный реактор. Автором этой идеи является физик Игорь Курчатов.