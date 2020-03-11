Эксперты перечислили дефицитные профессии в России





Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения представили результаты недавнего опроса среди работодателей относительно самых востребованных профессий на рынке. В первую десятку дефицитных работников вошли инженеры, учителя и врачи. За ними сразу же шли программист, повар, художественный руководитель, эксперт по делопроизводству в кадровых отделах и оператор службы управления движением кораблей.В то же время, наиболее перспективными называются места работы, где необходимы инженеры-биомедики, нейроинформатики и инженеры виртуальной реальности. Также были названы и отмирающие специальности в силу развития новых технологий. К таковым отнесли бухгалтеров, число которых постепенно будет сокращаться. Теряется необходимость и в найме охранников, чьи функции более эффективно выполняют охранные агентства и различные системы безопасности.