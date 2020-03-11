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Эксперты перечислили дефицитные профессии в России

Недавнее исследование помогло определить дефицитные квалификации в России. Эксперты перечислили профессии, которые вызывают трудности у работодателей во время поиска сотрудников.

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения представили результаты недавнего опроса среди работодателей относительно самых востребованных профессий на рынке. В первую десятку дефицитных работников вошли инженеры, учителя и врачи. За ними сразу же шли программист, повар, художественный руководитель, эксперт по делопроизводству в кадровых отделах и оператор службы управления движением кораблей.

В то же время, наиболее перспективными называются места работы, где необходимы инженеры-биомедики, нейроинформатики и инженеры виртуальной реальности. Также были названы и отмирающие специальности в силу развития новых технологий. К таковым отнесли бухгалтеров, число которых постепенно будет сокращаться. Теряется необходимость и в найме охранников, чьи функции более эффективно выполняют охранные агентства и различные системы безопасности.

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Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:11

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