Обозреватели назвали боевую машину «Катюшу» самым мощным оружием СССР





Советская боевая машина реактивной артиллерии, периода Великой Отечественной войны, более известна под народным прозвищем «Катюша», впервые была изготовлена на шасси грузовика ЗИС-6 в июне 1941 года в количестве восьми моделей и только через 2 года разработчики выпустили базовый вариант на гусеницах от тягача СТ3-5-НАТИ. После испытаний на полигоне министр обороны публично признал «БМ-13» лучшим военным изобретением на тот момент.Согласно известной информации, первые бои «Катюши» во время ВВО были успешными, а враг – обескуражен, так как никто не предполагал о возможностях советской армии. Кроме того, по словам ветеранов войны, от «БМ-13» был психологический эффект: во время залпа все ракеты выпускались практически одновременно - за несколько секунд землю в области цели буквально перепахивали реактивные снаряды. Подвижность установки позволяла быстро сменять позицию и избегать ответного удара противника.Помимо десятков победных случаев в ходе ВВО и других боевых действий прошлого века, ежегодник «Military Balance 2014» сообщает, что в 2014 году на вооружении армии Украины оставались еще две «Катюши». Также силу советской машины все еще помнят разработчики компьютерных игры, так как ее можно заметить в Battlefield, Call of Duty: World at War и других.