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Минздрав Квебека рекомендовал не допускать до ЧМ фигуристов из стран с карантином из-за коронавируса

Министерство здравоохранения провинции Квебек в Канаде дало рекомендации об ограничении допуска спортсменов из некоторых стран на чемпионат мира по фигурному катанию. Речь идет о представителях государств, власти которых ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса.

Журналист NBC Sport Ник Заккарди рассказал о существовании такой рекомендации и добавил, что возможность принятия этого решения обсуждалась в ходе рабочей встречи, состоявшейся между представителями Международного союза конькобежцев и Минздрава канадской провинции. Проведение чемпионата мира по фигурному катанию спланировано на период с 16 по 22 марта. Организаторами мирового первенства еще не рассматривается возможность проведения турнира без присутствия публики.

Как ранее сообщалось, из-за коронавируса власти Палестины решили закрыть Вифлеем от посещений туристами и паломниками.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:46

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