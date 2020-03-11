Минздрав Квебека рекомендовал не допускать до ЧМ фигуристов из стран с карантином из-за коронавируса
Министерство здравоохранения провинции Квебек в Канаде дало рекомендации об ограничении допуска спортсменов из некоторых стран на чемпионат мира по фигурному катанию. Речь идет о представителях государств, власти которых ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса.
Журналист NBC Sport Ник Заккарди рассказал о существовании такой рекомендации и добавил, что возможность принятия этого решения обсуждалась в ходе рабочей встречи, состоявшейся между представителями Международного союза конькобежцев и Минздрава канадской провинции. Проведение чемпионата мира по фигурному катанию спланировано на период с 16 по 22 марта. Организаторами мирового первенства еще не рассматривается возможность проведения турнира без присутствия публики.
Как ранее сообщалось, из-за коронавируса власти Палестины решили закрыть Вифлеем от посещений туристами и паломниками.
Журналист NBC Sport Ник Заккарди рассказал о существовании такой рекомендации и добавил, что возможность принятия этого решения обсуждалась в ходе рабочей встречи, состоявшейся между представителями Международного союза конькобежцев и Минздрава канадской провинции. Проведение чемпионата мира по фигурному катанию спланировано на период с 16 по 22 марта. Организаторами мирового первенства еще не рассматривается возможность проведения турнира без присутствия публики.
Как ранее сообщалось, из-за коронавируса власти Палестины решили закрыть Вифлеем от посещений туристами и паломниками.
В мире
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:46