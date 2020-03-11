Пенсионный фонд начнет автоматическое оформление материнского капитала уже с 15 апреля





Министр труда и социальной защиты Антон Котяков выступил с заявлением о том, что выдача сертификата на выплату материнского капитала скоро официально будет зарегистрирована, как первая в стране услуга, предоставляемая без необходимости личного присутствия. Уже через месяц для оформления выплат гражданам страны не нужно будет собирать какие-либо документы или подавать заявления. Как обещает политик, процедура будет максимально упрощена: Пенсионный фонд сможет собирать требующиеся сведения самостоятельно, при помощи запросов другим ведомствам.После того, как ребенок появится на свет, из Единого реестра в канцелярию Пенсионного фонда поступят все нужные данные о новорожденном и его родителях. Работники Госучреждения проверят, нет ли каких-либо препятствий или ограничений для выплат материнского капитала и, если таковые отсутствуют, отправят сообщение об утверждении его зачисления на контактный номер матери или в ее кабинет на gosuslugi.ru.Если же по каким-то причинам информации о ребенке в Едином реестре недостаточно, или его родители не имеют персональной страницы на портале государственных услуг, тогда необходимо будет написать соответствующее заявление в одном из отделений Пенсионного фонда. После чего срок, необходимый для оформления необходимых документов на материнский капитал, сократят с 15 до 5 дней, а о их готовности уведомят сотрудники контактного центра учреждения.