Эксперт Наталия Орлова предсказала сохранение дешевых кредитов для России





Как отметила эксперт, на данный момент нет признаков для внезапного ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому сбережение существующей ставки на будущих заседаниях является адекватным решением. Наталия Орлова рассказала, что Центробанк, скорее всего, будет действовать по-другому для противостояния инфляции и поддержки курса рубля. Изначально речь идет о валютных инвестициях, при которых золотовалютные запасы регулятора будут продаваться на открытом рынке. Кроме этого, особый публично-правовой институт России прекратит закупку денежной единицы для Минфина за счет бюджетного правила.Аналитик сообщила, что Министерство финансов РФ планирует продавать средства ФНБ для сбережения избытка бюджета. Данная мера в дополнительном порядке окажет поддержку курсу рубля, создав на него спрос. Орлова добавила, что изменение монетарной политики ЦБ случится, когда станет ясно, что действующий уровень цен на вышеназванную добычу – новое равновесное значение, а не временный шок.