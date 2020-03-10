Александр Емельяненко ответил на обвинение Сергея Харитонова в предательстве брата

Боец не считает, что предал своего брата, так как у каждого из них своя жизнь и карьера. При этом, Алесандр Емельяненко не понимает, почему Сергей Харитонов позволяет себе вмешиваться в его отношения с близким родственником. Как отметил 38-летний спортсмен, Федор Емельяненко, как и он, не уважает тяжеловеса.В интервью Сергей Харитонов резко высказался о сотрудничестве бойца смешанного стиля с клубом «Ахмат» после того, как произошел конфликт Федора Емельяненко из-за организации детских поединков в Чечне. По мнению тяжеловеса, Александр Емельяненко предал своего брата тем, что занял такую позицию. Спортсмен сейчас готовится к бою с Магомедом Исмаиловым, который состоится в начале апреля в бойцовском клубе.