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Александр Емельяненко ответил на обвинение Сергея Харитонова в предательстве брата

Во время интервью для YouTube-канала Sport24 Александр Емельяненко, который является бойцом смешанного стиля, ответил на обвинения Сергея Харитонова в том, что он предал своего брата Федора Емельяненко. По мнению тяжеловеса, именно так он расценивает переход спортсмена в клуб «Ахмат».

Александр Емельяненко ответил на обвинение Сергея Харитонова в предательстве брата


Боец не считает, что предал своего брата, так как у каждого из них своя жизнь и карьера. При этом, Алесандр Емельяненко не понимает, почему Сергей Харитонов позволяет себе вмешиваться в его отношения с близким родственником. Как отметил 38-летний спортсмен, Федор Емельяненко, как и он, не уважает тяжеловеса.

В интервью Сергей Харитонов резко высказался о сотрудничестве бойца смешанного стиля с клубом «Ахмат» после того, как произошел конфликт Федора Емельяненко из-за организации детских поединков в Чечне. По мнению тяжеловеса, Александр Емельяненко предал своего брата тем, что занял такую позицию. Спортсмен сейчас готовится к бою с Магомедом Исмаиловым, который состоится в начале апреля в бойцовском клубе.

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Спорт
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:40

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