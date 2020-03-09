Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти





Сообщается, что сокращение государственных заимствований ниже запланированных показателей в первое время будет компенсироваться за счет других источников. К примеру, на эти цели могут в будущем перенаправить накопленные за счет низкого курса рубля основные нефтегазовые доходы бюджета страны. Отмечается, что на счетах казначейства по состоянию на 1 марта текущего года скопилось порядка 4,2 триллионов рублей, эти средства и могут быть использованы для покрытия разницы.Напомним, с открытием торгов 9 марта на сырьевом рынке резко рухнули цены на нефть, опустившись практически на треть. На этом фоне ослабились и позиции российского рубля, который на данный момент торгуется к доллару по курсу 73 рубля 32 копейки.