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Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Российский Минфин берет паузу в проведении торгов и планирует принимать решение об организации новых аукционов по размещению государственных обязательств (ОФЗ или госдолг) с принятием во внимание рыночной конъюнктуры. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.
Минфин берет паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке нефти

Сообщается, что сокращение государственных заимствований ниже запланированных показателей в первое время будет компенсироваться за счет других источников. К примеру, на эти цели могут в будущем перенаправить накопленные за счет низкого курса рубля основные нефтегазовые доходы бюджета страны. Отмечается, что на счетах казначейства по состоянию на 1 марта текущего года скопилось порядка 4,2 триллионов рублей, эти средства и могут быть использованы для покрытия разницы.

Напомним, с открытием торгов 9 марта на сырьевом рынке резко рухнули цены на нефть, опустившись практически на треть. На этом фоне ослабились и позиции российского рубля, который на данный момент торгуется к доллару по курсу 73 рубля 32 копейки.

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Экономика / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:03

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