США и Россия в ТОПе: Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия





Сообщается, что пятерка лидеров по объемом экспортированных вооружений за указанный период включает в себя США, Россию, Германию, Францию и Китай. Самый же существенный рост продаж своего оружия в сравнении с прежней пятилеткой показали Соединенные Штаты, нарастив объемы на 23%, еще больше вырос экспорт оружия из Франции – на 72% за тот же период. А вот Россия, несмотря на сохранение лидерских позиций, продемонстрировала спад в этих показателях, сократив объемы отгружаемого оружия и военной техники за 5 лет на 18%.«Снижение объемов поставок российских вооружений для Индии, которая является основным покупателем для страны, обусловило резкое снижение общих показателей. Не смог компенсировать эту утрату даже рост экспорта российских образцов оружия в Ирак и Египет», - говорится в тексте доклада шведских специалистов.