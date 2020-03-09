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США и Россия в ТОПе: Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

Мировой объем продаж оружия в период 2015-2019 годов вырос на 5,5% в сравнении с прежним пятилетним периодом 2010-2014 годов. Самый заметный рост по этому показателю продемонстрировали Франция и США, в числе лидеров присутствует и Российская Федерация. Такие данные приводятся в докладе шведских аналитиков из института SIPRI.

Сообщается, что пятерка лидеров по объемом экспортированных вооружений за указанный период включает в себя США, Россию, Германию, Францию и Китай. Самый же существенный рост продаж своего оружия в сравнении с прежней пятилеткой показали Соединенные Штаты, нарастив объемы на 23%, еще больше вырос экспорт оружия из Франции – на 72% за тот же период. А вот Россия, несмотря на сохранение лидерских позиций, продемонстрировала спад в этих показателях, сократив объемы отгружаемого оружия и военной техники за 5 лет на 18%.

«Снижение объемов поставок российских вооружений для Индии, которая является основным покупателем для страны, обусловило резкое снижение общих показателей. Не смог компенсировать эту утрату даже рост экспорта российских образцов оружия в Ирак и Египет», - говорится в тексте доклада шведских специалистов.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:40

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