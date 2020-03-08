«Я его не чувствую как партнера»: Владимир Зеленский об отношениях с президентом России





«Я его не чувствую как партнера. Россия с Украиной, пожалуй, могут быть партнерами, более того, я бы на самом деле хотел бы быть свидетелем этого в будущем. Я уверен, что подавляющее большинство жителей России не хотят, чтобы были какие-то конфликты и тем более война», - заявил Зеленский в беседе с журналистами авторитетного британского издания Guardian.Стоит отметить, что отношения между Украиной и Россией ухудшились еще в 2014 году на фоне осложнившейся ситуации в Донбассе и референдума в Крыму, по итогам которого полуостров принял решение выйти из состава Украины. Официальный Киев после этого продолжает обвинять Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, аннексии Крыма и поддержке вооруженных формирований, которые назвали себя ополчением и создали в Донбассе Луганскую и Донецкую народные республики.